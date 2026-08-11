Сьогоднішня ціна Base Identity

Поточна ціна Base Identity (BASEID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BASEID до USD становить $ 0 за BASEID.

Base Identity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 086, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BASEID. Протягом останніх 24 годин BASEID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BASEID змінився на -- за останню годину та на +1,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Base Identity (BASEID)

Ринкова капіталізація $ 21,09K$ 21,09K $ 21,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,09K$ 21,09K $ 21,09K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Base Identity — $ 21,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASEID — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,09K.