Ціна Base God (TYBG)
Поточна ціна Base God (TYBG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.76M USD. Ціна TYBG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base God:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 511.56K USD
- зміна ціни Base God протягом дня — +4.52%
- циркуляційна пропозиція – 122.93B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base God до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base God до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base God до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base God до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.52%
|30 днів
|$ 0
|-33.64%
|60 днів
|$ 0
|+28.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base God: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
+4.52%
+36.54%
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