Сьогоднішня ціна Base God (TYBG)

Поточна ціна Base God (TYBG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.76M USD. Ціна TYBG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base God:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 511.56K USD

- зміна ціни Base God протягом дня — +4.52%

- циркуляційна пропозиція – 122.93B USD

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