Актуальна ціна Base Carbon Tonne сьогодні становить 0,269356 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BCT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BCT на MEXC вже зараз.

Логотип Base Carbon Tonne

Ціна Base Carbon Tonne (BCT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BCT до USD:

$0,269356
$0,269356
+1,80%1D
USD
Графік ціни Base Carbon Tonne (BCT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,264351
$ 0,264351
Мін. за 24 год
$ 0,269473
$ 0,269473
Макс. за 24 год

$ 0,264351
$ 0,264351

$ 0,269473
$ 0,269473

$ 8,6
$ 8,6

$ 0,145607
$ 0,145607

+0,19%

+1,82%

-10,71%

-10,71%

Актуальна ціна Base Carbon Tonne (BCT) становить $0,269356. За останні 24 години BCT торгувався між мінімумом у $ 0,264351 і максимумом у $ 0,269473, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BCT становить $ 8,6, тоді як його історичний мінімум — $ 0,145607.

Що стосується короткострокових результатів, то BCT змінився на +0,19% за останню годину, +1,82% за 24 години та на -10,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Carbon Tonne (BCT)

$ 5,69M
$ 5,69M

--
--

$ 5,69M
$ 5,69M

21,11M
21,11M

21 106 186,28652228
21 106 186,28652228

Поточна ринкова капіталізація Base Carbon Tonne — $ 5,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BCT — 21,11M, зі загальною пропозицією 21106186.28652228. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,69M.

Історія ціни Base Carbon Tonne (BCT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Carbon Tonne до USD становила $ +0,00480247.
За останні 30 днів зміна ціни Base Carbon Tonne до USD становила $ +0,0965607859.
За останні 60 днів зміна ціни Base Carbon Tonne до USD становила $ +0,0608518570.
За останні 90 днів зміна ціни Base Carbon Tonne до USD становила $ +0,10421339517622126.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00480247+1,82%
30 днів$ +0,0965607859+35,85%
60 днів$ +0,0608518570+22,59%
90 днів$ +0,10421339517622126+63,11%

Що таке Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

Ресурс Base Carbon Tonne (BCT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Base Carbon Tonne (USD)

Скільки коштуватиме Base Carbon Tonne (BCT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Base Carbon Tonne (BCT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Base Carbon Tonne.

Перегляньте прогноз ціни Base Carbon Tonne вже зараз!

BCT до місцевих валют

Токеноміка Base Carbon Tonne (BCT)

Розуміння токеноміки Base Carbon Tonne (BCT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BCT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Base Carbon Tonne (BCT)

Скільки сьогодні коштує Base Carbon Tonne (BCT)?
Актуальна ціна BCT у USD становить 0,269356 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BCT до USD?
Поточна ціна BCT до USD — $ 0,269356. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Base Carbon Tonne?
Ринкова капіталізація BCT — $ 5,69M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BCT?
Циркуляційна пропозиція BCT — 21,11M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BCT?
BCT досяг історичної максимальної ціни у 8,6 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BCT?
Історична мінімальна ціна BCT становила 0,145607 USD.
Який обсяг торгівлі BCT?
Актуальний обсяг торгівлі BCT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BCT цього року?
BCT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BCT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:23 (UTC+8)

