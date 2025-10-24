Інформація щодо ціни Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,264351 Макс. за 24 год $ 0,269473 Рекордний максимум $ 8,6 Найнижча ціна $ 0,145607 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +1,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,71%

Актуальна ціна Base Carbon Tonne (BCT) становить $0,269356. За останні 24 години BCT торгувався між мінімумом у $ 0,264351 і максимумом у $ 0,269473, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BCT становить $ 8,6, тоді як його історичний мінімум — $ 0,145607.

Що стосується короткострокових результатів, то BCT змінився на +0,19% за останню годину, +1,82% за 24 години та на -10,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Carbon Tonne (BCT)

Ринкова капіталізація $ 5,69M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,69M Циркуляційне постачання 21,11M Загальна пропозиція 21 106 186,28652228

Поточна ринкова капіталізація Base Carbon Tonne — $ 5,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BCT — 21,11M, зі загальною пропозицією 21106186.28652228. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,69M.