Ціна BASE BOOK ($BBOOK)
Поточна ціна BASE BOOK ($BBOOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BBOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BASE BOOK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.93 USD
- зміна ціни BASE BOOK протягом дня — -8.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BASE BOOK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BASE BOOK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BASE BOOK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BASE BOOK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.10%
|30 днів
|$ 0
|-12.01%
|60 днів
|$ 0
|+111.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BASE BOOK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-8.10%
-1.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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