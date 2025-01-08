Ціна Base Baboon (BOON)
Поточна ціна Base Baboon (BOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Baboon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.95 USD
- зміна ціни Base Baboon протягом дня — -6.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Baboon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base Baboon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base Baboon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Baboon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.61%
|30 днів
|$ 0
|-26.21%
|60 днів
|$ 0
|-17.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base Baboon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.61%
+0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baboon $BOON, the first meme coin crafted with humor and growth on the cutting-edge Base Layer 2 network. Born from the creative spirits of G.K. and Vikki Hart, $BOON is not just a token; it's a revolution in the meme coin universe.
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