Ціна Barter (BRTR)
Поточна ціна Barter (BRTR) сьогодні становить 0.00201421 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58K USD. Ціна BRTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Barter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.97 USD
- зміна ціни Barter протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 783.38K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Barter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Barter до USD становила $ +0.0000134660.
За останні 60 днів зміна ціни Barter до USD становила $ +0.0009443170.
За останні 90 днів зміна ціни Barter до USD становила $ -0.00052059893503536.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.35%
|30 днів
|$ +0.0000134660
|+0.67%
|60 днів
|$ +0.0009443170
|+46.88%
|90 днів
|$ -0.00052059893503536
|-20.53%
Останній аналіз цін Barter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.35%
-17.74%
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