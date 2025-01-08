Сьогоднішня ціна Barter (BRTR)

Поточна ціна Barter (BRTR) сьогодні становить 0.00201421 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58K USD. Ціна BRTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Barter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.97 USD

- зміна ціни Barter протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 783.38K USD

Отримуйте оновлення цін BRTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRTR.