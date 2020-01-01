Токеноміка Barry the badger (BARRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Barry the badger (BARRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Barry the badger (BARRY) Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Офіційний вебсайт: https://www.barryonchain.com/ Купити BARRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Barry the badger (BARRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Barry the badger (BARRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 97,87K $ 97,87K $ 97,87K Загальна пропозиція: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M Циркуляційна пропозиція: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 97,87K $ 97,87K $ 97,87K Історичний максимум: $ 0,00281782 $ 0,00281782 $ 0,00281782 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Barry the badger (BARRY)

Токеноміка Barry the badger (BARRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Barry the badger (BARRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BARRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BARRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BARRY, досліджуйте ціну токена BARRY в реальному часі!

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