Сьогоднішня ціна Barry the badger (BARRY)

Поточна ціна Barry the badger (BARRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Barry the badger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.84K USD

- зміна ціни Barry the badger протягом дня — +11.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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