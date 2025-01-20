Ціна Barry the badger (BARRY)
Поточна ціна Barry the badger (BARRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Barry the badger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.84K USD
- зміна ціни Barry the badger протягом дня — +11.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Barry the badger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Barry the badger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Barry the badger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Barry the badger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Barry the badger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.59%
+11.91%
+59.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community
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