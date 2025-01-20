Сьогоднішня ціна Baron Von Whiskers (BARON)

Поточна ціна Baron Von Whiskers (BARON) сьогодні становить 0.00017721 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baron Von Whiskers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99K USD

- зміна ціни Baron Von Whiskers протягом дня — -5.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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