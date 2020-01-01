Токеноміка Barking Dog (BARK) Дізнайтеся ключову інформацію про Barking Dog (BARK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Barking Dog (BARK) Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back

The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly. Офіційний вебсайт: https://barkingdogonsol.xyz/ Купити BARK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Barking Dog (BARK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Barking Dog (BARK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,13K $ 8,13K $ 8,13K Загальна пропозиція: $ 994,64M $ 994,64M $ 994,64M Циркуляційна пропозиція: $ 994,64M $ 994,64M $ 994,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,13K $ 8,13K $ 8,13K Історичний максимум: $ 0,00119461 $ 0,00119461 $ 0,00119461 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Barking Dog (BARK)

Токеноміка Barking Dog (BARK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Barking Dog (BARK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BARK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BARK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BARK, досліджуйте ціну токена BARK в реальному часі!

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