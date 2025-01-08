Сьогоднішня ціна Barking Dog (BARK)

Поточна ціна Barking Dog (BARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.16K USD. Ціна BARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Barking Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.37 USD

- зміна ціни Barking Dog протягом дня — -7.84%

- циркуляційна пропозиція – 997.36M USD

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