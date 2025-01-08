Ціна Barking Dog (BARK)
Поточна ціна Barking Dog (BARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.16K USD. Ціна BARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Barking Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.37 USD
- зміна ціни Barking Dog протягом дня — -7.84%
- циркуляційна пропозиція – 997.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Barking Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Barking Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Barking Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Barking Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.84%
|30 днів
|$ 0
|-30.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Barking Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-7.84%
+7.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
**Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back** The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.
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