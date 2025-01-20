Ціна BarkCoin (BARK)
Поточна ціна BarkCoin (BARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BarkCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.35 USD
- зміна ціни BarkCoin протягом дня — +4.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BarkCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BarkCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BarkCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BarkCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.37%
|30 днів
|$ 0
|+29.55%
|60 днів
|$ 0
|-62.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BarkCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
+4.37%
+38.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bark is crypto token that donates to animals in need via animal shelters and group donations! Every week we take a poll for our community on an animal shelter in need that we will then donate to!
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