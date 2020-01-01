Токеноміка Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Дізнайтеся ключову інформацію про Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Офіційний вебсайт: http://trulyadog.com Купити PAWSY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 74,31K $ 74,31K $ 74,31K Загальна пропозиція: $ 997,79M $ 997,79M $ 997,79M Циркуляційна пропозиція: $ 997,79M $ 997,79M $ 997,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 74,31K $ 74,31K $ 74,31K Історичний максимум: $ 0,00314896 $ 0,00314896 $ 0,00314896 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Токеноміка Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAWSY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAWSY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAWSY, досліджуйте ціну токена PAWSY в реальному часі!

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