Сьогоднішня ціна Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Поточна ціна Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) сьогодні становить 0.0018484 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна PAWSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bark Ruffalo by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.56K USD

- зміна ціни Bark Ruffalo by Virtuals протягом дня — +13.49%

- циркуляційна пропозиція – 997.79M USD

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