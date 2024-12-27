Ціна Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)
Поточна ціна Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) сьогодні становить 0.0018484 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна PAWSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bark Ruffalo by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.56K USD
- зміна ціни Bark Ruffalo by Virtuals протягом дня — +13.49%
- циркуляційна пропозиція – 997.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bark Ruffalo by Virtuals до USD становила $ +0.00021973.
За останні 30 днів зміна ціни Bark Ruffalo by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bark Ruffalo by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bark Ruffalo by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021973
|+13.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bark Ruffalo by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+13.49%
+45.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.
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