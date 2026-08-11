Сьогоднішня ціна Bario Entertainment System

Поточна ціна Bario Entertainment System ($BAES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $BAES до USD становить $ 0 за $BAES.

Bario Entertainment System наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49,334, з циркуляційною пропозицією у 100.00B $BAES. Протягом останніх 24 годин $BAES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $BAES змінився на -- за останню годину та на +33.59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bario Entertainment System ($BAES)

Ринкова капіталізація $ 49.33K$ 49.33K $ 49.33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49.33K$ 49.33K $ 49.33K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Bario Entertainment System — $ 49.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $BAES — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.33K.