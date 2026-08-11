Сьогоднішня ціна BARC the dog

Поточна ціна BARC the dog (BARC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BARC до USD становить $ 0 за BARC.

BARC the dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,414.01, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BARC. Протягом останніх 24 годин BARC торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BARC змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BARC the dog (BARC)

Ринкова капіталізація $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BARC the dog — $ 18.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BARC — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.41K.