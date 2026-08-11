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Поточна ціна BARC the dog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BARC становить 18,414.01 USD. Відстежуйте оновлення цін BARC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BARC the dog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BARC становить 18,414.01 USD. Відстежуйте оновлення цін BARC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BARC

Інформація про ціну BARC

Що таке BARC

Офіційний вебсайт BARC

Токеноміка BARC

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Ціна BARC the dog (BARC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BARC до USD:

$0.00001841
$0.00001841$0.00001841
-51.50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BARC the dog (BARC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:20:24 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BARC the dog

Поточна ціна BARC the dog (BARC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BARC до USD становить $ 0 за BARC.

BARC the dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,414.01, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BARC. Протягом останніх 24 годин BARC торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BARC змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BARC the dog (BARC)

$ 18.41K
$ 18.41K$ 18.41K

--
----

$ 18.41K
$ 18.41K$ 18.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BARC the dog — $ 18.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BARC — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.41K.

Історія ціни BARC the dog у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
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Мін. за 24 год
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Історія ціни BARC the dog (BARC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BARC the dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BARC the dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BARC the dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BARC the dog до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00.00%
60 днів$ 00.00%
90 днів----

Прогноз ціни BARC the dog

Прогноз ціни BARC the dog (BARC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BARC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни BARC the dog (BARC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BARC the dog потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BARC the dog у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BARC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BARC the dog.

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Ресурс BARC the dog (BARC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBase MemeMeme

Про BARC the dog

Яка зараз ціна BARC the dog?

Торгуючи за ₴, BARC the dog продемонстрував зміну ціни на рівні --% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку BARC?

Поставки грають важливу роль: з обігу 1000000000.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація BARC the dog?

Його ринкова капіталізація становить ₴811694.6433319217440000, що займає #8973 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

BARC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як BARC the dog вписується у категорію Meme,Base Ecosystem,Base Meme?

Як токен Meme,Base Ecosystem,Base Meme, BARC конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про BARC the dog

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:20:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BARC the dog (BARC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про BARC the dog

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DAPPOS

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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