Сьогоднішня ціна BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA)

Поточна ціна BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна SOLANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BarbieCrashBandicootRFK88:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.98K USD

- зміна ціни BarbieCrashBandicootRFK88 протягом дня — -1.14%

- циркуляційна пропозиція – 888.89T USD

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