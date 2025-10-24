Інформація щодо ціни bapcat (BAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000666 $ 0,0000666 $ 0,0000666 Мін. за 24 год $ 0,00007314 $ 0,00007314 $ 0,00007314 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000666$ 0,0000666 $ 0,0000666 Макс. за 24 год $ 0,00007314$ 0,00007314 $ 0,00007314 Рекордний максимум $ 0,01325672$ 0,01325672 $ 0,01325672 Найнижча ціна $ 0,00006423$ 0,00006423 $ 0,00006423 Зміна ціни (за 1 год) +1,68% Зміна ціни (1 дн.) +9,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,38%

Актуальна ціна bapcat (BAP) становить $0,00007294. За останні 24 години BAP торгувався між мінімумом у $ 0,0000666 і максимумом у $ 0,00007314, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAP становить $ 0,01325672, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00006423.

Що стосується короткострокових результатів, то BAP змінився на +1,68% за останню годину, +9,51% за 24 години та на -31,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо bapcat (BAP)

Ринкова капіталізація $ 30,47K$ 30,47K $ 30,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,47K$ 30,47K $ 30,47K Циркуляційне постачання 419,91M 419,91M 419,91M Загальна пропозиція 419 908 470,611799 419 908 470,611799 419 908 470,611799

Поточна ринкова капіталізація bapcat — $ 30,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAP — 419,91M, зі загальною пропозицією 419908470.611799. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,47K.