Токеноміка Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Дізнайтеся ключову інформацію про Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Офіційний вебсайт: https://www.baolongsol.xyz/ Купити BAOLONG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,54K $ 12,54K $ 12,54K Загальна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Циркуляційна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,54K $ 12,54K $ 12,54K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Токеноміка Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAOLONG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAOLONG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAOLONG, досліджуйте ціну токена BAOLONG в реальному часі!

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