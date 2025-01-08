Ціна Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)
Поточна ціна Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.46K USD. Ціна BAOLONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baolong the Enemy of Nailong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.67 USD
- зміна ціни Baolong the Enemy of Nailong протягом дня — -7.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baolong the Enemy of Nailong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baolong the Enemy of Nailong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baolong the Enemy of Nailong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baolong the Enemy of Nailong до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.01%
|30 днів
|$ 0
|-70.61%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baolong the Enemy of Nailong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-7.01%
-5.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.
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