Ціна BaoBaoSol (BAOS)
Поточна ціна BaoBaoSol (BAOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.50K USD. Ціна BAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaoBaoSol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD
- зміна ціни BaoBaoSol протягом дня — -10.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaoBaoSol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaoBaoSol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaoBaoSol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaoBaoSol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.23%
|30 днів
|$ 0
|-38.19%
|60 днів
|$ 0
|+111.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaoBaoSol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-10.23%
-37.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt.
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