Сьогоднішня ціна BaoBaoSol (BAOS)

Поточна ціна BaoBaoSol (BAOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.50K USD. Ціна BAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaoBaoSol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD

- зміна ціни BaoBaoSol протягом дня — -10.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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