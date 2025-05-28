Ціна BaoBao Panda (BAOBAO)
Поточна ціна BaoBao Panda (BAOBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22,89K USD. Ціна BAOBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaoBao Panda:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BaoBao Panda протягом дня — -27,38%
- циркуляційна пропозиція – 10,00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaoBao Panda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaoBao Panda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaoBao Panda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaoBao Panda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-27,38%
|30 днів
|$ 0
|-63,98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaoBao Panda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
-27,38%
-60,40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bao Bao Panda is the first token that turns viral content into funding for endangered species. Be part of a revolution where every transaction supports wildlife conservation and community growth. Bao Bao Panda goes beyond traditional meme coins by blending viral content with a real-world mission—supporting wildlife conservation through every transaction and interaction. With AI-driven decision-making and a sustainable Meme-to-Earn system, Bao Bao ensures transparency, efficiency, and long-term value for its community.
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