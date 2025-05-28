Сьогоднішня ціна BaoBao Panda (BAOBAO)

Поточна ціна BaoBao Panda (BAOBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22,89K USD. Ціна BAOBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaoBao Panda:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BaoBao Panda протягом дня — -27,38%

- циркуляційна пропозиція – 10,00T USD

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