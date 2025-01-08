Ціна Baobao (BAOBAO)
Поточна ціна Baobao (BAOBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.58K USD. Ціна BAOBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baobao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.36 USD
- зміна ціни Baobao протягом дня — -6.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baobao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baobao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baobao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baobao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.66%
|30 днів
|$ 0
|-21.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baobao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-6.66%
+8.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
baobao has a total supply of 999,958,307 tokens and was launched fairly on Pump, ensuring accessibility and fairness for all participants. The project’s fair launch model aims to foster an inclusive and decentralized community from the start, allowing users to join and benefit from its growth potential. As baobao enters the market, it is poised to follow the trajectory of similar meme tokens, The project’s connection to influential backers and its unique positioning as a companion token opens new doors for future growth and engagement with a dedicated community.
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