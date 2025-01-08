Сьогоднішня ціна Baobao (BAOBAO)

Поточна ціна Baobao (BAOBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.58K USD. Ціна BAOBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baobao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.36 USD

- зміна ціни Baobao протягом дня — -6.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.06M USD

Отримуйте оновлення цін BAOBAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAOBAO.