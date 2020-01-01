Токеноміка Bao Finance (BAO) Дізнайтеся ключову інформацію про Bao Finance (BAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bao Finance (BAO) Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Офіційний вебсайт: https://bao.finance/ Купити BAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bao Finance (BAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bao Finance (BAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,03K $ 44,03K $ 44,03K Загальна пропозиція: $ 984,37B $ 984,37B $ 984,37B Циркуляційна пропозиція: $ 73,37B $ 73,37B $ 73,37B FDV (повністю розведена вартість): $ 590,72K $ 590,72K $ 590,72K Історичний максимум: $ 0,00317406 $ 0,00317406 $ 0,00317406 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bao Finance (BAO)

Токеноміка Bao Finance (BAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bao Finance (BAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAO, досліджуйте ціну токена BAO в реальному часі!

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