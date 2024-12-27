Сьогоднішня ціна Bao Finance V2 (BAO)

Поточна ціна Bao Finance V2 (BAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 413.45K USD. Ціна BAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bao Finance V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.99 USD

- зміна ціни Bao Finance V2 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 577.06M USD

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