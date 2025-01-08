Ціна Bao Finance (BAO)
Поточна ціна Bao Finance (BAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.86K USD. Ціна BAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bao Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 315.40 USD
- зміна ціни Bao Finance протягом дня — -3.18%
- циркуляційна пропозиція – 73.37B USD
Отримуйте оновлення цін BAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bao Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bao Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bao Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bao Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.18%
|30 днів
|$ 0
|-15.45%
|60 днів
|$ 0
|+15.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bao Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-3.18%
-1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAO до AUD
A$--
|1 BAO до GBP
￡--
|1 BAO до EUR
€--
|1 BAO до USD
$--
|1 BAO до MYR
RM--
|1 BAO до TRY
₺--
|1 BAO до JPY
¥--
|1 BAO до RUB
₽--
|1 BAO до INR
₹--
|1 BAO до IDR
Rp--
|1 BAO до PHP
₱--
|1 BAO до EGP
￡E.--
|1 BAO до BRL
R$--
|1 BAO до CAD
C$--
|1 BAO до BDT
৳--
|1 BAO до NGN
₦--
|1 BAO до UAH
₴--
|1 BAO до VES
Bs--
|1 BAO до PKR
Rs--
|1 BAO до KZT
₸--
|1 BAO до THB
฿--
|1 BAO до TWD
NT$--
|1 BAO до CHF
Fr--
|1 BAO до HKD
HK$--
|1 BAO до MAD
.د.م--