Сьогоднішня ціна Bao Finance (BAO)

Поточна ціна Bao Finance (BAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.86K USD. Ціна BAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bao Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 315.40 USD

- зміна ціни Bao Finance протягом дня — -3.18%

- циркуляційна пропозиція – 73.37B USD

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