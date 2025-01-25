Сьогоднішня ціна BAO (BAO)

Поточна ціна BAO (BAO) сьогодні становить 0.00084398 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.28K USD

- зміна ціни BAO протягом дня — +13.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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