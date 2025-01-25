Ціна BAO (BAO)
Поточна ціна BAO (BAO) сьогодні становить 0.00084398 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.28K USD
- зміна ціни BAO протягом дня — +13.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAO до USD становила $ +0.00010024.
За останні 30 днів зміна ціни BAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010024
|+13.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
+13.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Hub Of Open Source Capital To Accelerate Communities & Teams On Berachain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAO до AUD
A$0.0013334884
|1 BAO до GBP
￡0.000675184
|1 BAO до EUR
€0.000801781
|1 BAO до USD
$0.00084398
|1 BAO до MYR
RM0.0036881926
|1 BAO до TRY
₺0.0300794472
|1 BAO до JPY
¥0.1316861994
|1 BAO до RUB
₽0.0824652858
|1 BAO до INR
₹0.0727341964
|1 BAO до IDR
Rp13.6125787394
|1 BAO до PHP
₱0.049161835
|1 BAO до EGP
￡E.0.042409995
|1 BAO до BRL
R$0.0049879218
|1 BAO до CAD
C$0.0012068914
|1 BAO до BDT
৳0.1029571202
|1 BAO до NGN
₦1.3146085674
|1 BAO до UAH
₴0.0353796416
|1 BAO до VES
Bs0.04726288
|1 BAO до PKR
Rs0.2350231106
|1 BAO до KZT
₸0.4372913574
|1 BAO до THB
฿0.028315529
|1 BAO до TWD
NT$0.0276319052
|1 BAO до CHF
Fr0.000759582
|1 BAO до HKD
HK$0.0065661644
|1 BAO до MAD
.د.م0.0084144806