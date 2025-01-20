Сьогоднішня ціна Banus Finance (BANUS)

Поточна ціна Banus Finance (BANUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BANUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Banus Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.76 USD

- зміна ціни Banus Finance протягом дня — -3.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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