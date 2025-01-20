Ціна Banus Finance (BANUS)
Поточна ціна Banus Finance (BANUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BANUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Banus Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.76 USD
- зміна ціни Banus Finance протягом дня — -3.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Banus Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Banus Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Banus Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Banus Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.86%
|30 днів
|$ 0
|+15.06%
|60 днів
|$ 0
|-20.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Banus Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-3.86%
+7.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Decentralized perpetual futures What makes your project unique? It is the only token with an eternal buyback and burning wall imposed by fees generated on the platform. History of your project. The Token Sale was successful and ended in a few days with the Hardcap target reached in a few days. What’s next for your project? Launch the platform with all its features. What can your token be used for? Stake, passive income, buyback and burn The use of a decentralized exchange (DEX) is a significant step towards the true democratization of finance. In addition to allowing direct and uncomplicated transactions between users without intermediaries, one of the main benefits of a DEX is the wide availability of educational resources and academic information for users. DEXs operate on the blockchain, all transactions are transparent and verifiable. This provides a high level of security and confidence in transactions.
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