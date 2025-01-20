Сьогоднішня ціна Banque Universal (CBU)

Поточна ціна Banque Universal (CBU) сьогодні становить 0.192321 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Banque Universal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.76K USD

- зміна ціни Banque Universal протягом дня — +3.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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