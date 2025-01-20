Ціна Banque Universal (CBU)
Поточна ціна Banque Universal (CBU) сьогодні становить 0.192321 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Banque Universal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.76K USD
- зміна ціни Banque Universal протягом дня — +3.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Banque Universal до USD становила $ +0.00577072.
За останні 30 днів зміна ціни Banque Universal до USD становила $ +0.0026757043.
За останні 60 днів зміна ціни Banque Universal до USD становила $ +0.0160762470.
За останні 90 днів зміна ціни Banque Universal до USD становила $ +0.0402190605971943.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00577072
|+3.09%
|30 днів
|$ +0.0026757043
|+1.39%
|60 днів
|$ +0.0160762470
|+8.36%
|90 днів
|$ +0.0402190605971943
|+26.44%
Останній аналіз цін Banque Universal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+3.09%
+3.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CBU is powered by Banque Universal, a sophisticated structured financial company serving private structures and support globally to qualified clienteles only. The aim for CBU is to create a value in the world of digital currencies , meaning the income generated from the sales to backup the CBU with value. The cryptocurrency future will tie itself in the communities through trust and this will be most likely happen through asset links where there will be a market value to compare both the cryptocurrency and the asset(s) itself.
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