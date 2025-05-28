Ціна BANNED (BANNED)
Поточна ціна BANNED (BANNED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 711,86K USD. Ціна BANNED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BANNED:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BANNED протягом дня — -38,02%
- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BANNED до USD становила $ -0,000438061739759489.
За останні 30 днів зміна ціни BANNED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BANNED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BANNED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000438061739759489
|-38,02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BANNED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,65%
-38,02%
+61,58%
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