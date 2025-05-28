Сьогоднішня ціна BANNED (BANNED)

Поточна ціна BANNED (BANNED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 711,86K USD. Ціна BANNED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BANNED:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BANNED протягом дня — -38,02%

- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD

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