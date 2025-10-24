Актуальна ціна Banmao сьогодні становить 0,00003197 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BANMAO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BANMAO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Banmao сьогодні становить 0,00003197 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BANMAO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BANMAO на MEXC вже зараз.

Докладніше про BANMAO

Інформація про ціну BANMAO

Токеноміка BANMAO

Прогноз ціни BANMAO

Ціна Banmao (BANMAO)

Актуальна ціна 1 BANMAO до USD:

+5,00%1D
USD
Графік ціни Banmao (BANMAO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Banmao (BANMAO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00003041
$ 0,00003041$ 0,00003041
Мін. за 24 год
$ 0,00003201
$ 0,00003201$ 0,00003201
Макс. за 24 год

$ 0,00003041
$ 0,00003041$ 0,00003041

$ 0,00003201
$ 0,00003201$ 0,00003201

$ 0,00012101
$ 0,00012101$ 0,00012101

$ 0,00002574
$ 0,00002574$ 0,00002574

+0,71%

+5,00%

+3,87%

+3,87%

Актуальна ціна Banmao (BANMAO) становить $0,00003197. За останні 24 години BANMAO торгувався між мінімумом у $ 0,00003041 і максимумом у $ 0,00003201, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BANMAO становить $ 0,00012101, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002574.

Що стосується короткострокових результатів, то BANMAO змінився на +0,71% за останню годину, +5,00% за 24 години та на +3,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Banmao (BANMAO)

$ 31,97K
$ 31,97K$ 31,97K

--
----

$ 31,97K
$ 31,97K$ 31,97K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Banmao — $ 31,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BANMAO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,97K.

Історія ціни Banmao (BANMAO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Banmao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Banmao до USD становила $ -0,0000141597.
За останні 60 днів зміна ціни Banmao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Banmao до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,00%
30 днів$ -0,0000141597-44,29%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Banmao (BANMAO)

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer.

Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy.

The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Banmao (USD)

Скільки коштуватиме Banmao (BANMAO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Banmao (BANMAO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Banmao.

Перегляньте прогноз ціни Banmao вже зараз!

BANMAO до місцевих валют

Токеноміка Banmao (BANMAO)

Розуміння токеноміки Banmao (BANMAO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BANMAO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Banmao (BANMAO)

Скільки сьогодні коштує Banmao (BANMAO)?
Актуальна ціна BANMAO у USD становить 0,00003197 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BANMAO до USD?
Поточна ціна BANMAO до USD — $ 0,00003197. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Banmao?
Ринкова капіталізація BANMAO — $ 31,97K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BANMAO?
Циркуляційна пропозиція BANMAO — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BANMAO?
BANMAO досяг історичної максимальної ціни у 0,00012101 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BANMAO?
Історична мінімальна ціна BANMAO становила 0,00002574 USD.
Який обсяг торгівлі BANMAO?
Актуальний обсяг торгівлі BANMAO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BANMAO цього року?
BANMAO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BANMAO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Banmao (BANMAO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.