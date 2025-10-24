Інформація щодо ціни Banmao (BANMAO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00003041 $ 0,00003041 $ 0,00003041 Мін. за 24 год $ 0,00003201 $ 0,00003201 $ 0,00003201 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00003041$ 0,00003041 $ 0,00003041 Макс. за 24 год $ 0,00003201$ 0,00003201 $ 0,00003201 Рекордний максимум $ 0,00012101$ 0,00012101 $ 0,00012101 Найнижча ціна $ 0,00002574$ 0,00002574 $ 0,00002574 Зміна ціни (за 1 год) +0,71% Зміна ціни (1 дн.) +5,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,87%

Актуальна ціна Banmao (BANMAO) становить $0,00003197. За останні 24 години BANMAO торгувався між мінімумом у $ 0,00003041 і максимумом у $ 0,00003201, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BANMAO становить $ 0,00012101, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002574.

Що стосується короткострокових результатів, то BANMAO змінився на +0,71% за останню годину, +5,00% за 24 години та на +3,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Banmao (BANMAO)

Ринкова капіталізація $ 31,97K$ 31,97K $ 31,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,97K$ 31,97K $ 31,97K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Banmao — $ 31,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BANMAO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,97K.