Сьогоднішня ціна BANKSY (BANKSY)

Поточна ціна BANKSY (BANKSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.91K USD. Ціна BANKSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BANKSY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.54 USD

- зміна ціни BANKSY протягом дня — -1.77%

- циркуляційна пропозиція – 731.72M USD

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