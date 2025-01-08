Ціна BANKSY (BANKSY)
Поточна ціна BANKSY (BANKSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.91K USD. Ціна BANKSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BANKSY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.54 USD
- зміна ціни BANKSY протягом дня — -1.77%
- циркуляційна пропозиція – 731.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BANKSY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BANKSY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BANKSY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BANKSY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.77%
|30 днів
|$ 0
|-23.31%
|60 днів
|$ 0
|+3.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BANKSY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.77%
+7.78%
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