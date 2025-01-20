Ціна BankSocial (BSL)
Поточна ціна BankSocial (BSL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BankSocial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.42K USD
- зміна ціни BankSocial протягом дня — +2.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BankSocial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BankSocial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BankSocial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BankSocial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.20%
|30 днів
|$ 0
|+10.39%
|60 днів
|$ 0
|+0.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BankSocial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
+2.20%
+15.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BankSocial™ is a first-of-its-kind Decentralized Financed (“DeFi”) peer-to-peer lending platform built on Ethereum. Initially, members will be encouraged to hold $BSOCIAL crypto by redistribution of all token sales. Our vision is to build a proprietary BLOCKSCORE™ social credit scoring system and social consensus lending pool, built with the security of smart contracts, to provide asset backed lending to the world.
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