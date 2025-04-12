Ціна BankrX (BNXR)
Поточна ціна BankrX (BNXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.18K USD. Ціна BNXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BankrX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BankrX протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 36.33B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BankrX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BankrX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BankrX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BankrX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BankrX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.04%
-14.87%
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