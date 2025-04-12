Сьогоднішня ціна BankrX (BNXR)

Поточна ціна BankrX (BNXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.18K USD. Ціна BNXR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BankrX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BankrX протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 36.33B USD

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