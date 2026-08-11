Сьогоднішня ціна BankrWallet

Поточна ціна BankrWallet (BNKRW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BNKRW до USD становить $ 0 за BNKRW.

BankrWallet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 114 800, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BNKRW. Протягом останніх 24 годин BNKRW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BNKRW змінився на +0,17% за останню годину та на +1,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BankrWallet (BNKRW)

Ринкова капіталізація $ 114,80K$ 114,80K $ 114,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,80K$ 114,80K $ 114,80K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація BankrWallet — $ 114,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNKRW — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,80K.