Інформація щодо ціни BankrStrategy (BNKSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001206 $ 0,00001206 $ 0,00001206 Мін. за 24 год $ 0,00001384 $ 0,00001384 $ 0,00001384 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001206$ 0,00001206 $ 0,00001206 Макс. за 24 год $ 0,00001384$ 0,00001384 $ 0,00001384 Рекордний максимум $ 0,00011966$ 0,00011966 $ 0,00011966 Найнижча ціна $ 0,00001206$ 0,00001206 $ 0,00001206 Зміна ціни (за 1 год) +1,83% Зміна ціни (1 дн.) +2,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,35%

Актуальна ціна BankrStrategy (BNKSTR) становить $0,00001348. За останні 24 години BNKSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00001206 і максимумом у $ 0,00001384, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNKSTR становить $ 0,00011966, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001206.

Що стосується короткострокових результатів, то BNKSTR змінився на +1,83% за останню годину, +2,74% за 24 години та на -47,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BankrStrategy (BNKSTR)

Ринкова капіталізація $ 12,69K$ 12,69K $ 12,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,69K$ 12,69K $ 12,69K Циркуляційне постачання 941,85M 941,85M 941,85M Загальна пропозиція 941 845 405,3788316 941 845 405,3788316 941 845 405,3788316

Поточна ринкова капіталізація BankrStrategy — $ 12,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNKSTR — 941,85M, зі загальною пропозицією 941845405.3788316. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,69K.