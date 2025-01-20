Сьогоднішня ціна Bankroll Vault (VLT)

Поточна ціна Bankroll Vault (VLT) сьогодні становить 0.253102 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bankroll Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.17K USD

- зміна ціни Bankroll Vault протягом дня — +2.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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