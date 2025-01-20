Ціна Bankroll Vault (VLT)
Поточна ціна Bankroll Vault (VLT) сьогодні становить 0.253102 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bankroll Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.17K USD
- зміна ціни Bankroll Vault протягом дня — +2.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bankroll Vault до USD становила $ +0.00668834.
За останні 30 днів зміна ціни Bankroll Vault до USD становила $ -0.0005800591.
За останні 60 днів зміна ціни Bankroll Vault до USD становила $ +0.0059134751.
За останні 90 днів зміна ціни Bankroll Vault до USD становила $ +0.0392774387345443.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00668834
|+2.71%
|30 днів
|$ -0.0005800591
|-0.22%
|60 днів
|$ +0.0059134751
|+2.34%
|90 днів
|$ +0.0392774387345443
|+18.37%
Останній аналіз цін Bankroll Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+2.71%
+3.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bankroll Vault Token is the official store of value for the network on the Ethereum blockhain. Supply is capped at 1.8M and the liquidity pool is perpetually supported by the Bankroll ecosystem.
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