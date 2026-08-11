Сьогоднішня ціна bankrize everything

Поточна ціна bankrize everything (BNKRIZE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BNKRIZE до USD становить $ 0 за BNKRIZE.

bankrize everything наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 678, з циркуляційною пропозицією у 97,49B BNKRIZE. Протягом останніх 24 годин BNKRIZE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BNKRIZE змінився на +0,16% за останню годину та на +1,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо bankrize everything (BNKRIZE)

Ринкова капіталізація $ 20,68K$ 20,68K $ 20,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,68K$ 20,68K $ 20,68K Циркуляційне постачання 97,49B 97,49B 97,49B Загальна пропозиція 97 490 463 480,60634 97 490 463 480,60634 97 490 463 480,60634

Поточна ринкова капіталізація bankrize everything — $ 20,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNKRIZE — 97,49B, зі загальною пропозицією 97490463480.60634. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,68K.