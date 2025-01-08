Сьогоднішня ціна BankrCoin (BNKR)

Поточна ціна BankrCoin (BNKR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.75M USD. Ціна BNKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BankrCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24M USD

- зміна ціни BankrCoin протягом дня — -9.19%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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