Ціна BankrCoin (BNKR)
Поточна ціна BankrCoin (BNKR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.75M USD. Ціна BNKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BankrCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24M USD
- зміна ціни BankrCoin протягом дня — -9.19%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BankrCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BankrCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BankrCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BankrCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BankrCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
-9.19%
+769.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bankr is an advanced AI agent focused on simplifying the process of buying and selling digital assets. Bankr was the first AI agent on Farcaster to help you quickly buy all your favorites coins directly in the social. BankrCoin is the official coin of the agent and was deployed by Bankr itself directly in the Farcaster social feed. Fees from swaps go to support BankrCoin. Bankr is available on Farcaster and will soon be launching a private terminal, token recs, and limit orders on Base.
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