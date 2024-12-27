Ціна Bankless DAO (BANK)
Поточна ціна Bankless DAO (BANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 581.69K USD. Ціна BANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bankless DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.66 USD
- зміна ціни Bankless DAO протягом дня — -6.77%
- циркуляційна пропозиція – 825.20M USD
Отримуйте оновлення цін BANK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BANK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bankless DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bankless DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bankless DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bankless DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.77%
|30 днів
|$ 0
|-27.38%
|60 днів
|$ 0
|-1.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bankless DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-6.77%
-14.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BANK is the DAO’s native governance token which coordinates activity and gets distributed to community members for active participation in this movement.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BANK до AUD
A$--
|1 BANK до GBP
￡--
|1 BANK до EUR
€--
|1 BANK до USD
$--
|1 BANK до MYR
RM--
|1 BANK до TRY
₺--
|1 BANK до JPY
¥--
|1 BANK до RUB
₽--
|1 BANK до INR
₹--
|1 BANK до IDR
Rp--
|1 BANK до PHP
₱--
|1 BANK до EGP
￡E.--
|1 BANK до BRL
R$--
|1 BANK до CAD
C$--
|1 BANK до BDT
৳--
|1 BANK до NGN
₦--
|1 BANK до UAH
₴--
|1 BANK до VES
Bs--
|1 BANK до PKR
Rs--
|1 BANK до KZT
₸--
|1 BANK до THB
฿--
|1 BANK до TWD
NT$--
|1 BANK до CHF
Fr--
|1 BANK до HKD
HK$--
|1 BANK до MAD
.د.م--