Сьогоднішня ціна Bankless DAO (BANK)

Поточна ціна Bankless DAO (BANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 581.69K USD. Ціна BANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bankless DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.66 USD

- зміна ціни Bankless DAO протягом дня — -6.77%

- циркуляційна пропозиція – 825.20M USD

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