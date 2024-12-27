Сьогоднішня ціна Bankless BED Index (BED)

Поточна ціна Bankless BED Index (BED) сьогодні становить 151.2 USD з ринковою капіталізацією $ 836.78K USD. Ціна BED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bankless BED Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD

- зміна ціни Bankless BED Index протягом дня — +1.39%

- циркуляційна пропозиція – 5.53K USD

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