Ціна Bankless BED Index (BED)
Поточна ціна Bankless BED Index (BED) сьогодні становить 151.2 USD з ринковою капіталізацією $ 836.78K USD. Ціна BED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bankless BED Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD
- зміна ціни Bankless BED Index протягом дня — +1.39%
- циркуляційна пропозиція – 5.53K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bankless BED Index до USD становила $ +2.07.
За останні 30 днів зміна ціни Bankless BED Index до USD становила $ +14.7099002400.
За останні 60 днів зміна ціни Bankless BED Index до USD становила $ +71.6946400800.
За останні 90 днів зміна ціни Bankless BED Index до USD становила $ +47.51448706830105.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.07
|+1.39%
|30 днів
|$ +14.7099002400
|+9.73%
|60 днів
|$ +71.6946400800
|+47.42%
|90 днів
|$ +47.51448706830105
|+45.83%
Останній аналіз цін Bankless BED Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.39%
+2.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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