Сьогоднішня ціна Bankera (BNK)

Поточна ціна Bankera (BNK) сьогодні становить 0.329596 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bankera:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.67 USD

- зміна ціни Bankera протягом дня — +84.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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