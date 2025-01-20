Ціна Bankera (BNK)
Поточна ціна Bankera (BNK) сьогодні становить 0.329596 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bankera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.67 USD
- зміна ціни Bankera протягом дня — +84.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bankera до USD становила $ +0.151181.
За останні 30 днів зміна ціни Bankera до USD становила $ +0.9890966996.
За останні 60 днів зміна ціни Bankera до USD становила $ +1.4869162897.
За останні 90 днів зміна ціни Bankera до USD становила $ +0.27510054550200555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.151181
|+84.74%
|30 днів
|$ +0.9890966996
|+300.09%
|60 днів
|$ +1.4869162897
|+451.13%
|90 днів
|$ +0.27510054550200555
|+504.81%
Останній аналіз цін Bankera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+84.74%
+415.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets.
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