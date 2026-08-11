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Поточна ціна Bank of America xStock сьогодні становить 64,1 USD. Ринкова капіталізація BACX становить 301 227 USD. Відстежуйте оновлення цін BACX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bank of America xStock сьогодні становить 64,1 USD. Ринкова капіталізація BACX становить 301 227 USD. Відстежуйте оновлення цін BACX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Bank of America xStock (BACX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BACX до USD:

$64,09
$64,09$64,09
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bank of America xStock (BACX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:19:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bank of America xStock

Поточна ціна Bank of America xStock (BACX) сьогодні становить $ 64,1, зі зміною 1,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BACX до USD становить $ 64,1 за BACX.

Bank of America xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 301 227, з циркуляційною пропозицією у 4,70K BACX. Протягом останніх 24 годин BACX торгувався між $ 63,21 (мінімум) та $ 65,07 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 68,77, тоді як історичний мінімум — $ 43,53.

У короткостроковій динаміці BACX змінився на -0,00% за останню годину та на +3,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 634,53.

Ринкова інформація щодо Bank of America xStock (BACX)

$ 301,23K
$ 301,23K$ 301,23K

$ 634,53
$ 634,53$ 634,53

$ 121,12M
$ 121,12M$ 121,12M

4,70K
4,70K 4,70K

1 889 664,442299516
1 889 664,442299516 1 889 664,442299516

Поточна ринкова капіталізація Bank of America xStock — $ 301,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 634,53. Циркуляційна пропозиція BACX — 4,70K, зі загальною пропозицією 1889664.442299516. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 121,12M.

Історія ціни Bank of America xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 63,21
$ 63,21$ 63,21
Мін. за 24 год
$ 65,07
$ 65,07$ 65,07
Макс. за 24 год

$ 63,21
$ 63,21$ 63,21

$ 65,07
$ 65,07$ 65,07

$ 68,77
$ 68,77$ 68,77

$ 43,53
$ 43,53$ 43,53

-0,00%

+1,39%

+3,16%

+3,16%

Історія ціни Bank of America xStock (BACX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bank of America xStock до USD становила $ +0,87742.
За останні 30 днів зміна ціни Bank of America xStock до USD становила $ +4,5551639400.
За останні 60 днів зміна ціни Bank of America xStock до USD становила $ +10,3968020600.
За останні 90 днів зміна ціни Bank of America xStock до USD становила $ +0,00396924943775.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,87742+1,39%
30 днів$ +4,5551639400+7,11%
60 днів$ +10,3968020600+16,22%
90 днів$ +0,00396924943775+0,00%

Прогноз ціни Bank of America xStock

Прогноз ціни Bank of America xStock (BACX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BACX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bank of America xStock (BACX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bank of America xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bank of America xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BACX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bank of America xStock.

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Ресурс Bank of America xStock (BACX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Bank of America xStock

Яка зараз ринкова ціна BACX?

Зараз його вартість становить ₴2825.545692523040000, що відображає зміну ціни на 1.38% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Bank of America xStock на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, BACX демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для BACX?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- BACX. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Bank of America xStock?

Він торгувався в діапазоні від ₴2786.3142468702240000 до ₴2868.3035602570080000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність BACX на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре BACX інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Bank of America xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:19:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bank of America xStock (BACX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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