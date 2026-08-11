Сьогоднішня ціна Bank of America xStock

Поточна ціна Bank of America xStock (BACX) сьогодні становить $ 64,1, зі зміною 1,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BACX до USD становить $ 64,1 за BACX.

Bank of America xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 301 227, з циркуляційною пропозицією у 4,70K BACX. Протягом останніх 24 годин BACX торгувався між $ 63,21 (мінімум) та $ 65,07 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 68,77, тоді як історичний мінімум — $ 43,53.

У короткостроковій динаміці BACX змінився на -0,00% за останню годину та на +3,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 634,53.

Ринкова інформація щодо Bank of America xStock (BACX)

Ринкова капіталізація $ 301,23K$ 301,23K $ 301,23K Обсяг (за 24 год) $ 634,53$ 634,53 $ 634,53 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 121,12M$ 121,12M $ 121,12M Циркуляційне постачання 4,70K 4,70K 4,70K Загальна пропозиція 1 889 664,442299516 1 889 664,442299516 1 889 664,442299516

Поточна ринкова капіталізація Bank of America xStock — $ 301,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 634,53. Циркуляційна пропозиція BACX — 4,70K, зі загальною пропозицією 1889664.442299516. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 121,12M.