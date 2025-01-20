Сьогоднішня ціна BANK AI (BANK)

Поточна ціна BANK AI (BANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BANK AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.13K USD

- зміна ціни BANK AI протягом дня — +19.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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