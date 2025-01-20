Ціна BANK AI (BANK)
Поточна ціна BANK AI (BANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BANK AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.13K USD
- зміна ціни BANK AI протягом дня — +19.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BANK AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BANK AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BANK AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BANK AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+19.86%
|30 днів
|$ 0
|-10.98%
|60 днів
|$ 0
|-14.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BANK AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+19.86%
-9.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bank ecosystem provides a comprehensive suite of crypto services built on layers of technologies, ensuring a secure, scalable and efficient environment for crypto enthusiast to build, launch and integrate many crypto services, without needing blockchain coding skills.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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