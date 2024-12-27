Сьогоднішня ціна Banjo (BANJO)

Поточна ціна Banjo (BANJO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 750.96K USD. Ціна BANJO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Banjo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.96K USD

- зміна ціни Banjo протягом дня — +1.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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