Сьогоднішня ціна Bangkit (BKIT)

Поточна ціна Bangkit (BKIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 584.24K USD. Ціна BKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bangkit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41K USD

- зміна ціни Bangkit протягом дня — -2.60%

- циркуляційна пропозиція – 80.00B USD

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