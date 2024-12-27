Ціна Bangkit (BKIT)
Поточна ціна Bangkit (BKIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 584.24K USD. Ціна BKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bangkit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41K USD
- зміна ціни Bangkit протягом дня — -2.60%
- циркуляційна пропозиція – 80.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bangkit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bangkit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bangkit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bangkit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bangkit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
-2.60%
-36.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
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