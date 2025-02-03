Сьогоднішня ціна BangChain AI (BANGCHAIN)

Поточна ціна BangChain AI (BANGCHAIN) сьогодні становить 0.00062223 USD з ринковою капіталізацією $ 645.59K USD. Ціна BANGCHAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BangChain AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.44K USD

- зміна ціни BangChain AI протягом дня — -12.34%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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