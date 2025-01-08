Сьогоднішня ціна bane ($BANE)

Поточна ціна bane ($BANE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.23K USD. Ціна $BANE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bane:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.24 USD

- зміна ціни bane протягом дня — -7.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.66M USD

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