Сьогоднішня ціна Bandly (BAND)

Поточна ціна Bandly (BAND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.18K USD. Ціна BAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bandly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98K USD

- зміна ціни Bandly протягом дня — +7.88%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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