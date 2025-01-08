Ціна Bandly (BAND)
Поточна ціна Bandly (BAND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.18K USD. Ціна BAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bandly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98K USD
- зміна ціни Bandly протягом дня — +7.88%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bandly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bandly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bandly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bandly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.88%
|30 днів
|$ 0
|-41.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bandly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.86%
+7.88%
+59.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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