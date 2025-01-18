Сьогоднішня ціна Bandit on Base (BANDIT)

Поточна ціна Bandit on Base (BANDIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 332.51K USD. Ціна BANDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bandit on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.35K USD

- зміна ціни Bandit on Base протягом дня — -6.64%

- циркуляційна пропозиція – 8.18B USD

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