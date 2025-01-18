Ціна Bandit on Base (BANDIT)
Поточна ціна Bandit on Base (BANDIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 332.51K USD. Ціна BANDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bandit on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.35K USD
- зміна ціни Bandit on Base протягом дня — -6.64%
- циркуляційна пропозиція – 8.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bandit on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bandit on Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bandit on Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bandit on Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bandit on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-6.64%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.
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